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Будет жарко: соцсети о возвращении гражданства Саакашвили

В соцсетях прогнозируют “жаркое” возвращение Михеила Саакашвили в украинскую политику.

Будет жарко: соцсети о возвращении гражданства Саакашвили

Возвращение украинского гражданства Михеилу Саакашвили указом Владимира Зеленского имеет шансы стать топ-темой ближайших дней в соцсетях.

Уже сейчас пользователи упражняются в прогнозах и чувстве юмора, высказываясь на эту тему.

Согласно постам в сети, украинцы ждут возвращения Саакашвили в украинскую политику, что, по их мнению, должно принести в нее много интересных поворотов.

Читайте: Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на возвращение украинского гражданства Саакашвили.

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Будет жарко: соцсети о возвращении гражданства Саакашвили / 8 фотографий

Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и выслали в Польшу, а 21 февраля пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину на 3 года.

Фото: Михеил Саакашвили

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