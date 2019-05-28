В соцсетях прогнозируют “жаркое” возвращение Михеила Саакашвили в украинскую политику.
Возвращение украинского гражданства Михеилу Саакашвили указом Владимира Зеленского имеет шансы стать топ-темой ближайших дней в соцсетях.
Уже сейчас пользователи упражняются в прогнозах и чувстве юмора, высказываясь на эту тему.
Согласно постам в сети, украинцы ждут возвращения Саакашвили в украинскую политику, что, по их мнению, должно принести в нее много интересных поворотов.
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Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на возвращение украинского гражданства Саакашвили.
Будет жарко: соцсети о возвращении гражданства Саакашвили / 8 фотографий
Напомним, 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и выслали в Польшу, а 21 февраля пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину на 3 года.
Фото: Михеил Саакашвили
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