Україна посіла 54 місце в рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік світу.
Швейцарський Міжнародний інститут управлінського розвитку підвищив рейтинг України на п’ять ступенів у списку найбільш конкурентоспроможних економік світу.
Таким чином, Україна займає 54 місце.
Рейтинг складається на основі 20 критеріїв з чотирьох індексів ефективності: економіки, уряду, бізнесу та інфраструктури.
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На першому місці знаходиться Сінгапур, на другому – Гонконг.
США замикає трійку лідерів.
До речі, Україна посіла шосте місце серед “найнещасніших” економік світу в рейтингу Bloomberg Misery Index за 2019 рік.
Джерело: IMD
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