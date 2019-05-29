Україна посіла 54 місце в рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік світу.

Швейцарський Міжнародний інститут управлінського розвитку підвищив рейтинг України на п’ять ступенів у списку найбільш конкурентоспроможних економік світу.

Таким чином, Україна займає 54 місце.

Рейтинг складається на основі 20 критеріїв з чотирьох індексів ефективності: економіки, уряду, бізнесу та інфраструктури.

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На першому місці знаходиться Сінгапур, на другому – Гонконг.

США замикає трійку лідерів.

До речі, Україна посіла шосте місце серед “найнещасніших” економік світу в рейтингу Bloomberg Misery Index за 2019 рік.

Джерело: IMD