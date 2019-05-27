Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом до президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним його указу про розпуск Верховної Ради.

Верховний суд не розглядатиме позов про визнання протиправним указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

У прес-службі розповіли, що ця справа не відноситься до юрисдикції Верховного суду.

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– Верховний суд прийшов до висновку, що за змістом положень ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституції України перевірка на предмет відповідності Конституції України всіх без винятку правових актів Верховної Ради і президента належить до повноважень Конституційного суду, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, народні депутати на погоджувальній раді Верховної Ради обговорили чи має право президент розпускати парламент, і коли насправді коаліція припинила існувати.

Джерело: Верховний суд