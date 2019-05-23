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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Коли Україна зможе відмовитися від грошей МВФ

У Світовому банку вважають, що Україна не зможе обходитися без МВФ як мінімум ще три роки.

Коли Україна зможе відмовитися від грошей МВФ

Провідний економіст Світового банку Фарук Кхан зазначив, що сценарію, за якого Україна буде без МВФ і при цьому в країні не настане економічна криза, не існує.

Голова Світового банку в справах України, Білорусі і Молдови Сату Кахконен запевняє, що для уникнення кризи, Україна як мінімум три роки повинна продовжувати співпрацювати з МВФ.

У зв’язку з цим Кахконен закликала президента Володимира Зеленського продовжувати працювати з МВФ, бо це впливає на залучення інвестицій.

– Світовий банк не зможе далі рухатися і надавати підтримку бюджету України, якщо Україна не залишиться в програмі МВФ. Якщо ж буде виконання програми фонду, то це відкриє доступ до інших кредитів, – заявила вона.

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Дипломат запропонувала президентові України восени розпочати переговори з МВФ щодо чергових траншів.

– Ми закликаємо владу і нову Адміністрацію президента зберегти відповідні показники виконання програми МВФ. Восени мають розпочатися переговори за довгостроковою програмою МВФ, – додала Кахконен.

Голова Світового банку в справах України запевняє, що припинення співпраці з МВФ призведе до економічної кризи.

Нагадаємо, наступного тижня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією МВФ.

Джерело: УНІАН

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