У Світовому банку вважають, що Україна не зможе обходитися без МВФ як мінімум ще три роки.

Провідний економіст Світового банку Фарук Кхан зазначив, що сценарію, за якого Україна буде без МВФ і при цьому в країні не настане економічна криза, не існує.

Голова Світового банку в справах України, Білорусі і Молдови Сату Кахконен запевняє, що для уникнення кризи, Україна як мінімум три роки повинна продовжувати співпрацювати з МВФ.

У зв’язку з цим Кахконен закликала президента Володимира Зеленського продовжувати працювати з МВФ, бо це впливає на залучення інвестицій.

– Світовий банк не зможе далі рухатися і надавати підтримку бюджету України, якщо Україна не залишиться в програмі МВФ. Якщо ж буде виконання програми фонду, то це відкриє доступ до інших кредитів, – заявила вона.

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Дипломат запропонувала президентові України восени розпочати переговори з МВФ щодо чергових траншів.

– Ми закликаємо владу і нову Адміністрацію президента зберегти відповідні показники виконання програми МВФ. Восени мають розпочатися переговори за довгостроковою програмою МВФ, – додала Кахконен.

Голова Світового банку в справах України запевняє, що припинення співпраці з МВФ призведе до економічної кризи.

Нагадаємо, наступного тижня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією МВФ.