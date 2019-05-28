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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна отримає транш МВФ після виборів – Данилюк

Україна отримає транш МВФ після завершення позачергових виборів до Верховної Ради та формування нового уряду, прогнозує Олександр Данилюк.

МВФ

Позиція команди новообраного президента України і Міжнародного валютного фонду щодо співпраці повністю збігається.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

За його словами, Київ має намір активно співпрацювати з МВФ та іншими міжнародними інституціями у літній період з метою підготовки нової програми.

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– Це дасть додаткової поштовх для розвитку нашої країни, – заявив Данилюк.

Також Данилюк спрогнозував, що Україна може отримати транш МВФ після завершення позачергових виборів до Верховної Ради та формування складу нового Кабміну.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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