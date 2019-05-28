Україна отримає транш МВФ після завершення позачергових виборів до Верховної Ради та формування нового уряду, прогнозує Олександр Данилюк.
Позиція команди новообраного президента України і Міжнародного валютного фонду щодо співпраці повністю збігається.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.
За його словами, Київ має намір активно співпрацювати з МВФ та іншими міжнародними інституціями у літній період з метою підготовки нової програми.
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– Це дасть додаткової поштовх для розвитку нашої країни, – заявив Данилюк.
Також Данилюк спрогнозував, що Україна може отримати транш МВФ після завершення позачергових виборів до Верховної Ради та формування складу нового Кабміну.
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