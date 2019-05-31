В окупованій Горлівці Донецької області внаслідок вибуху снаряда постраждала 70-річна жінка і п’ятирічна дівчинка.

У Горлівці також пошкоджені житлові будинки. Всі факти зафіксували спостерігачі СММ ОБСЄ.

За їхніми оцінками, снаряди були випущені з північного напрямку з озброєння невстановленого типу.

Спостерігачі зустріли у будинку на вулиці Покидька, 13 жінку 30 років і дівчинку п’яти років із порізом над лівою бровою.

Вона розповіла, що пізно увечері 27 травня вся сім’я була вдома, коли на вулиці пролунав вибух.

Під час вибуху її свекруха перебувала у вітальні – у неї поранення голови, плеча і руки, пенсіонерку відвезли до лікарні.

А її донька випадково порізалася осколками скла з дверей спальні, її теж госпіталізували.

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У лікарні Горлівки лікарі підтвердили, що до них привезли жінку 70 років зі струсом мозку і переломом ключиці, а також осколковими пораненнями голови, лівого плеча і руки, а потім, з огляду на шоковий стан, привезли і онуку.

Нещодавно вісім бійців Операції об’єднаних сил потрапили до полону бойовиків біля Новотроїцького на Донбасі.

Джерело: ОБСЄ

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine