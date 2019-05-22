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Факти / Україна

Вісім бійців ООС потрапили у полон бойовиків на Донбасі

Вантажівка з бійцями ООС відхилилася від маршруту і була захоплена бойовиками.

Вісім бійців ООС потрапили у полон бойовиків на Донбасі

Вісім бійців Операції об’єднаних сил потрапили до полону бойовиків біля Новотроїцького на Донбасі.

У штабі ООС пояснюють, що вантажівка з військовослужбовцями відхилилася від визначеного маршруту та була затримана ворогом на тимчасово окупованій території.

Наразі вживаються заходи для визначення місця перебування та повернення бійців, зазначають у командуванні.

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Військова прокуратура внесла відомості щодо захоплення українських військовослужбовців до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочала слідчі дії.

Нагадаємо, у зоні ООС внаслідок обстрілів загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.

Джерело: Прес-центр ООС

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