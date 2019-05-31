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Факти / Україна / Політика

Святослав Вакарчук – лідер партії Голос

Хто такий Святослав Вакарчук і яка його політична діяльність – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вакарчук партия Голос

Позачергові парламентські вибори 2019 призначені на 21 липня.

Нещодавно Святослав Вакарчук заявив про похід у політику і вже сформував свою партію – Голос.

Біографія

Святослав Вакарчук народився в Мукачево (Закарпатська область) 14 травня 1975 року. Згодом разом з родиною переїхав до Львова, де і розпочав свою творчу кар’єру.

За освітою Вакарчук – фізик, кандидат фізико-математичних наук. Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Друга вища освіта — економіст-міжнародник.

Також співак був учасником світової програми Єльського університету, який готує нових світових лідерів.

Ще на першому курсі майбутній лідер партії приєднався до місцевого музичного колективу Клан тиші.

Згодом кілька музикантів вийшли з колективу та заснували свій – Океан Ельзи.

У 1994 році група записала першу демо-касету та відзняла дебютний відеокліп.

Інтерес до політичного життя Святослав Вакарчук виявив ще у 1999 році, підтримавши на виборах президента Леоніда Кучму.

Читайте: Святослав Вакарчук: від фізика до політика

А от під час Помаранчевої революції музикант активно підтримував Віктора Ющенка.

У 2007 році став народним депутатом за списками блоку Наша Україна – Народна самооборона, проте вже за рік склав повноваження.

Музикант є послом доброї волі ООН, займався безліччю соціальних і культурних проектів.

16 травня 2019 року Вакарчук представив свою політичну партію Голос і назвав імена членів команди.

Попри це, Святослав Вакарчук заявив, що не припинить музичну діяльність.

Також лідер партії не підтримує мажоритарну виборчу систему, а виступає за відкриті списки.

Нагадаємо, Вакарчук висловився щодо можливого об’єднання з іншими партіями.

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