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Факти / Україна / Політика

Партія Тарути піде на вибори разом із Батьківщиною

Партія Основа прийняла рішення про спільний похід разом із партією Батьківщина на позачергові вибори до Верховної Ради.

Партія Тарути піде на вибори разом із Батьківщиною

Партія Основа вирішила об’єднати зусилля з партією Батьківщина на позачергових виборах до Верховної Ради 2019. Про це заявив лідер політсили Сергій Тарута.

За його словами, партії сходяться у питаннях економіки та про відновлення миру в країні.

Тарута впевнений, що Юлія Тимошенко – достойна кандидатура на пост наступного прем’єр-міністра України.

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В Основі повідомили, що до спільного з Батьківщиною списку увійдуть політики з найвищим рейтингом і авторитетом, кандидатури яких узгодять політради обох партій.

Як відомо, на минулих виборах президента України Тарута об’єднався з Тимошенко на користь кандидатури останньої.

Джерело: Основа

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