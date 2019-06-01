Партія Основа прийняла рішення про спільний похід разом із партією Батьківщина на позачергові вибори до Верховної Ради.

Партія Основа вирішила об’єднати зусилля з партією Батьківщина на позачергових виборах до Верховної Ради 2019. Про це заявив лідер політсили Сергій Тарута.

За його словами, партії сходяться у питаннях економіки та про відновлення миру в країні.

Тарута впевнений, що Юлія Тимошенко – достойна кандидатура на пост наступного прем’єр-міністра України.

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В Основі повідомили, що до спільного з Батьківщиною списку увійдуть політики з найвищим рейтингом і авторитетом, кандидатури яких узгодять політради обох партій.

Як відомо, на минулих виборах президента України Тарута об’єднався з Тимошенко на користь кандидатури останньої.

Джерело: Основа