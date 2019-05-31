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Факти / Україна / Політика

Парубій братиме участь у виборах до Верховної Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про участь в парламентських виборах.

Андрій Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій братиме участь у виборах до Верховної Ради 2019.

Під час з’їзду партії Європейська солідарність він зазначив, що йде на вибори з командою однодумців, з якою працював всі ці роки разом в парламенті і поза ним.

Яка саме це буде команда, голова парламенту не уточнив.

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Андрій Парубій висловив сподівання, що у новообраному парламенті буде достатньо депутатів, які твердо стоятимуть на українських позиціях.

Він також додав, що нова команда вестиме Україну до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на вибори до Верховної Ради Андрій Парубій та партія УДАР можуть піти у складі Європейської солідарності Петра Порошенка.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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