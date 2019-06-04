Володимир Зеленський у Брюсселі оголосив про незмінність курсу України в ЄС і НАТО і заявив про готовність Києва до переговорів із Росією.

Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Брюсселя зробив декілька важливих для України заяв. Зокрема, президент назвав незмінним зовнішньополітичним пріоритетом курс України в ЄС і НАТО. Також Зеленський заявив, що Україна готова до перемовин із Росією та виконання Мінських домовленостей.

Факти ICTV зібрали головні тези зі спільної прес-конференції Зеленського та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Україна не змінить стратегічного курсу на членство в ЄС і НАТО. Зеленський нагадав, що цей зовнішньополітичний пріоритет закріплено у Конституції України.

Київ готовий сісти за стіл переговорів із країною-агресором.

– Ми готові до перемовин з Росією, ми готові виконувати Мінські домовленості, але ми маємо, в першу чергу, бути здатними захистити себе, стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсах.

Україна очікує на візит Північноатлантичної ради НАТО до Києва в липні поточного року.

Україна має намір збудувати зруйнований міст у Станиці Луганській, в районі якого діє єдиний пункт пропуску між “ЛНР” і підконтрольною Києву територією.

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5 червня делегація України на переговорах у Мінську підніме питання щодо припинення вогню на Донбасі та обміну полоненими.

У переговорах у складі Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі візьме участь новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Столтенберг заявив, що НАТО позитивно оцінює наміри Володимира Зеленського мирно завершити конфлікт на сході України.

НАТО вітає рішення міжнародного трибуналу ООН з морського права, відповідно до якого Росія має звільнити полонених українських моряків.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ніхто не торгуватиме територією України під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську.