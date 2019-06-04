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Факти / Україна / Політика

Курс України і переговори з РФ: про що Зеленський говорив у Брюсселі

Володимир Зеленський у Брюсселі оголосив про незмінність курсу України в ЄС і НАТО і заявив про готовність Києва до переговорів із Росією.

Курс України і переговори з РФ: про що Зеленський говорив у Брюсселі

Володимир Зеленський під час свого офіційного візиту до Брюсселя зробив декілька важливих для України заяв. Зокрема, президент назвав незмінним зовнішньополітичним пріоритетом курс України в ЄС і НАТО. Також Зеленський заявив, що Україна готова до перемовин із Росією та виконання Мінських домовленостей.

Факти ICTV зібрали головні тези зі спільної прес-конференції Зеленського та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

  • Україна не змінить стратегічного курсу на членство в ЄС і НАТО. Зеленський нагадав, що цей зовнішньополітичний пріоритет закріплено у Конституції України.
  • Київ готовий сісти за стіл переговорів із країною-агресором.

– Ми готові до перемовин з Росією, ми готові виконувати Мінські домовленості, але ми маємо, в першу чергу, бути здатними захистити себе, стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсах.

  • Україна очікує на візит Північноатлантичної ради НАТО до Києва в липні поточного року.
  • Україна має намір збудувати зруйнований міст у Станиці Луганській, в районі якого діє єдиний пункт пропуску між “ЛНР” і підконтрольною Києву територією.

Читайте: Засідання ТКГ 5 червня: про що говоритиме Кучма в Мінську

  • 5 червня делегація України на переговорах у Мінську підніме питання щодо припинення вогню на Донбасі та обміну полоненими.
  • У переговорах у складі Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі візьме участь новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.
  • Столтенберг заявив, що НАТО позитивно оцінює наміри Володимира Зеленського мирно завершити конфлікт на сході України.
  • НАТО вітає рішення міжнародного трибуналу ООН з морського права, відповідно до якого Росія має звільнити полонених українських моряків.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ніхто не торгуватиме територією України під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Джерела: УНІАН, Інтерфакс-Україна, ТАСС

Фото: Адміністрація Президента

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