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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ЄС висунув Україні 5 умов для отримання €500 млн траншу

Україна отримає 500 млн євро траншу від ЄС, якщо ухвалить автоматичну перевірку е-декларацій.

ЄС висунув Україні 5 умов для отримання €500 млн траншу

Україна повинна ухвалити середньостроковий план реформування Митної та Податкової служб і автоматичну перевірку е-декларацій.

Такі умови було висунуто Україні для надання наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Також, щоб отримати 500 млн євро довгострокової дешевої позики, наша країна має ухвалити закон, що стосується боротьби з відмиванням коштів, і закон, що стосується автоматизованих економічних операторів.

Читайте: Україна отримає транш МВФ після виборів – Данилюк

Крім того, від Україні вимагають розпочати імплементацію закону про ринок електроенергії.

До слова, раніше умовою для отримання траншу в ЄС назвали продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

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