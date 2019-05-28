Україна отримає 500 млн євро траншу від ЄС, якщо ухвалить автоматичну перевірку е-декларацій.

Україна повинна ухвалити середньостроковий план реформування Митної та Податкової служб і автоматичну перевірку е-декларацій.

Такі умови було висунуто Україні для надання наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Також, щоб отримати 500 млн євро довгострокової дешевої позики, наша країна має ухвалити закон, що стосується боротьби з відмиванням коштів, і закон, що стосується автоматизованих економічних операторів.

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Крім того, від Україні вимагають розпочати імплементацію закону про ринок електроенергії.

До слова, раніше умовою для отримання траншу в ЄС назвали продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.