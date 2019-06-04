Під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, що має відбутись 5 червня обговорюватимуть звільнення утримуваних осіб та питання безпеки.

Прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер зазначила, що пріоритетним питанням на засіданні ТКГ буде звільнення заручників та питання безпеки.

– Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться у Мінську, Леонід Кучма зустрівся з представником ОБСЄ у ТКГ Мартіном Сайдіком. Зустріч відбулася у Києві, — написала Оліфер.

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Сторони обговорили порядок денний роботи у Тристоронній контактній групі 5 червня.

– Головні питання — звільнення заручників та питання безпеки, — додала прес-секретар.

Як повідомлялося, другий президент України Леонід Кучма очолить делегацію в Мінську на засіданні 5 червня.