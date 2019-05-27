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Факти / Україна / Політика

Зеленський закликав Раду ухвалити реформаторські закони без “корупційних витівок”

Володимир Зеленський закликав нардепів не перетворювати трибуну Верховної Ради на агітмайданчик та ухвалити реформаторські закони.

Зеленський закликав Раду ухвалити реформаторські закони без “корупційних витівок”

Володимир Зеленський закликав народних депутатів не проводити свої виборчі кампанії, використовуючи для цього трибуну Верховної Ради.

Президент України дорікнув народним обранцям у тому, що “роками залишаються без розгляду реформаторські законопроекти, які розроблені українськими та західними фахівцями”.

Зеленський закликав нарешті проголосувати проекти документів.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

– Єдине – не потрібно їх псувати вашими традиційними корупційними витівками.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали усі перші кадрові призначення Зеленського.

Фото: Адміністрація Президента

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