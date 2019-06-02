З’явилися подробиці обставин вогнепального поранення 5-річного хлопчика у Київській області.

У прокуратурі Київської області повідомили, що двом патрульним Переяслав-Хмельницького Київської області повідомлено про підозру у пораненні 5-річного хлопчика. Під час події вони відпочивали та вживали алкоголь.

– Надалі домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, які були розташовані у місці, де могли знаходитися люди. Внаслідок здійснення пострілів потрапили у малолітнього хлопчика, який у цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські, – йдеться у повідомленні.

Бабуся постраждалого хлопчика Олександра Тлявова у коментарі Громадському заявила, що поліцейські визнають свою провину.

– Триває слідство. Начальник нашого райвідділу приїжджав у реанімацію до нас і говорив, що вони визнають провину, але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були дуже п’яні. Просто розважалися, – розповідає вона.

Також вона повідомила, що стан дитини вкрай важкий.

Зараз прокуратура порушує клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді “цілодобового домашнього арешту утримання під вартою” і відсторонення від займаних посад.

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Нагадаємо, що 1 червня у місті Переяслав-Хмельницький Київської області п’ятирічний хлопчик отримав поранення в голову внаслідок випадкового пострілу.