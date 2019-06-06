Верховна Рада України ухвалила законопроект, який спрощує процедуру надання громадянства іноземцям, які воювали у зоні проведення бойових дій.

Рада ухвалила законопроект №3433 про внесення змін до деяких законодавчих актів України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України.

За ухвалення змін проголосували 230 нардепів.

Люди, які брали участь в Антитерористичній операції або надавали практичну допомогу підрозділам, зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою.

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Проект передбачає встановлення обмежень щодо добровільного або примусового повернення таких іноземців та осіб без громадянства в державу-агресор або країни, які не визнають територіальну цілісність України чи підтримують агресію.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства України уродженцю Сирії Тамеру Мохаммеду Маджеду Аль-Тунсі, який допомагав звільняти українських моряків.