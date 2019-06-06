Верховная Рада Украины приняла законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранцам, воевавшим в зоне проведения боевых действий.

Рада приняла законопроект №3433 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За принятие изменений проголосовали 230 нардепов.

Люди, которые принимали участие в Антитеррористической операции или оказывали практическую помощь подразделениям, смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.

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Проект предусматривает установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины, поддерживая агрессию.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины уроженцу Сирии Тамеру Мохаммеду Маджед Аль-Тунси, который помогал освобождать украинских моряков.