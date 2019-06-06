PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Для иностранцев-ветеранов АТО упростили процедуру получения гражданства

Верховная Рада Украины приняла законопроект, который упрощает процедуру предоставления гражданства иностранцам, воевавшим в зоне проведения боевых действий.

Паспорт України

Рада приняла законопроект №3433 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За принятие изменений проголосовали 230 нардепов.

Люди, которые принимали участие в Антитеррористической операции или оказывали практическую помощь подразделениям, смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.

Читайте: Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Проект предусматривает установление ограничений относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в государство-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины, поддерживая агрессию.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины уроженцу Сирии Тамеру Мохаммеду Маджед Аль-Тунси, который помогал освобождать украинских моряков.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рада не поддержала отставку Полторака
Легализация медицинского каннабиса: под Раду принесли пятиметровую таблетку от боли
Рада не будет рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении
Рада приняла закон о ВСК, регулирующий процедуру импичмента
Новые лица в политике: почему звезды идут на выборы в Верховную Раду
Разница между открытыми и закрытыми списками – все о выборах в Раду
Штрафы за отказ маршрутчиков в перевозке льготников могут увеличить в 19 раз
Рада отказалась рассматривать законопроекты об импичменте и избирательных правах военных
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка