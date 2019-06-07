В Україні через негоду на території Івано-Франківської, Херсонської та Кіровоградської областей підтоплені населені пункти.

Через інтенсивні опади на території України постраждали населені пункти у трьох областях.

В Івано-Франківській області було підтоплено 39 житлових будинків і 170 дворогосподарств у 15 населених пунктах на території Косівського, Коломийського, Снятинського, Городенківського та Тлумацького районів.

Зруйновано також три автомобільні переїзди.

На території Херсонської області залишаються підтопленими 105 присадибних ділянок.

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Негода в Україні: у трьох областях підтоплені сотні будинків та зруйновані переїзди / 4 фотографии

У Кіровоградській області ситуація менш критична, рівень води поступово спадає. Залишаються підтопленими 2 житлові будинки та 7 дворогосподарств.

Раніше Факти ICTV писали про наслідки негоди на Вінниччині.