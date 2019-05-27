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Негода на Заході України: хто зможе отримати відшкодування збитків

Стихія, що вирує в Україні уже декілька тижнів, наробила багато біди. Понищила сотні будинків, затопила урожай, викорчувала гектари лісу. Люди у розпачі, адже багато хто залишився без даху над головою, і де взяти гроші на відновлення помешкань тепер не знають – чиновники тільки почали рахувати збитки.

У селищі Рокитне злива знищила оселі, мости й дороги. Загинула худоба і птиця, понищені речі. Збитки в районі попередньо оцінили у понад 10 млн грн. Чиновники переконані, що збитки насамперед має покривати приватна страховка, хоча знають – такі поліси купили одиниці.

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Люди часто не страхують свої приміщення, бо вважають, що це дорого. Страховики і власник будинку оцінюють його вартість і тоді вираховують щорічний внесок. Це до 0,2% від вартості застрахованого об’єкта.

Страховий платіж можна підлаштувати під свій гаманець, здешевивши вартість будинку. І розбити його на кілька виплат. Так само можна застрахувати і квартиру та все майно в ній. Якщо біда таки сталася, то страховики за місяць мають відшкодувати збитки.

Та перед тим, як обрати страхову компанію, варто поцікавитися відгуками про неї та судовою історією. Юристи радять чітко обговорити й докладно прописувати договір, щоб у разі страхового випадку не виникало спірних питань.

До слова, Факти ICTV розповідали про наслідки негоди на Закарпатті.

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