Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Затоплені будинки та переповнені ставки: наслідки негоди на Вінничині

Сильні зливи із заходу пересунулись у центр України. Велика вода дісталась Вінниччини. Найбільше потерпіло село Мартинівка, затоплено до 10 будівель.

Люди нарікають: не стільки винні зливи, як безгосподарність. Вода з полів пішла у ставки та переповнила їх, а заслінки на дабмах забиті. Їх не відкривають роками. Рятувальники кажуть – спускати воду треба терміново, інакше вона може зруйнувати дамбу. Тоді затопить щонайменше ще 3 села.

Так само місцеві винуватять і аграріїв, які позаорювали стічні траншеї, відкривши шлях воді  в село.

Читайте: Негода на Заході України: хто зможе отримати відшкодування збитків

Коли зійде вода, постраждалим родинам компенсують збитки. Поки рятувальники викачують затоплені оселі, а люди розчищають дороги – у районі радяться, як ліквідувати наслідки негоди.

Негода на Вінниччині не вщухає тиждень і щонайменше до кінця наступного синоптики прогнозують сильні опади.

До слова, Факти ICTV розповідали про наслідки негоди на Закарпатті.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Вінниччині у ставку потонули двоє дітей
Негода на Заході України: хто зможе отримати відшкодування збитків
Повінь на Закарпатті: затоплені села та зниклий п’ятикласник
Втрачений врожай, майно та домівки: наслідки негоди на Закарпатті
Зламані дерева, дороги перетворилися на річки: зливи затопили п’ять областей України
Смерчі, зливи та град: на Прикарпатті та Буковині вирує негода
Фруктово-овочевий сезон: які овочі та фрукти стануть дефіцитними
Потоп на Прикарпатті: пошкоджено два мости, тисячі будинків у воді

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка