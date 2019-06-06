Затоплені будинки та переповнені ставки: наслідки негоди на Вінничині

Сильні зливи із заходу пересунулись у центр України. Велика вода дісталась Вінниччини. Найбільше потерпіло село Мартинівка, затоплено до 10 будівель.

Люди нарікають: не стільки винні зливи, як безгосподарність. Вода з полів пішла у ставки та переповнила їх, а заслінки на дабмах забиті. Їх не відкривають роками. Рятувальники кажуть – спускати воду треба терміново, інакше вона може зруйнувати дамбу. Тоді затопить щонайменше ще 3 села.

Так само місцеві винуватять і аграріїв, які позаорювали стічні траншеї, відкривши шлях воді в село.

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Коли зійде вода, постраждалим родинам компенсують збитки. Поки рятувальники викачують затоплені оселі, а люди розчищають дороги – у районі радяться, як ліквідувати наслідки негоди.

Негода на Вінниччині не вщухає тиждень і щонайменше до кінця наступного синоптики прогнозують сильні опади.

До слова, Факти ICTV розповідали про наслідки негоди на Закарпатті.

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