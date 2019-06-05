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Факти / Україна

ТКГ домовилася розробити новий механізм перемир’я на Донбасі

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України повинна до 19 червня розробити пропозиції щодо встановлення перемир’я на Донбасі.

ТКГ домовилася розробити новий механізм перемир’я на Донбасі

До 19 червня Тристоронньою контактною групою щодо врегулювання ситуації на сході України повинні бути розроблені пропозиції щодо забезпечення перемир’я в ООС.

– До 19 числа (червня. – Ред.) повинна група розробити такі пропозиції. Ми повинні 19 числа їх затвердити, – сказав представник України в ТКГ Леонід Кучма на брифінгу у Мінську.

Кучма заявив, що всі сторони повинні сьогодні показати світу, що дійсно хочуть встановлення режиму тиші на Донбасі.

-Тому що потім у нас же не знаходилися винні. Одні туди показували, інші – у протилежну сторону, що ті почали, а ми – у відповідь … Там аж до того, що не стріляти у відповідь, має бути записано, – сказав Кучма.

Також представник України в ТКГ зазначив, що обов’язково повинні прописати, щоб всі цивільні об’єкти, школи, садочки, житло ні в якому разі не піддавалися обстрілу.

Уже була досягнута домовленість про режим тиші з 10 червня у Станиці Луганській.

– Питання Станиці Луганської. (…) Я переконаний, що це питання буде обов’язково вирішено і з 10-го числа (червня), можна сказати, ми оголосили там режим тиші, тобто сім днів там не повинна застосовуватися зброя. Почекаємо – побачимо, – сказав Кучма.

Кучма впевнений у вирішенні питання обміну утримуваними.

– Що стосується обміну військовополонених або незаконно утримуваних – я не можу сказати, що завтра буде принципове рішення, але я чітко знаю, що ці питання почнуть вирішуватися: скільки на скільки і так далі, – сказав він.

Кучма зазначив, що піднімалося питання про українських моряків, які перебувають у в’язницях РФ.

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До речі, екс-омбудсмен Валерія Лутковська стане членом Тристоронньої контактної групи.

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