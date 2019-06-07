Володимир Зеленський заявив, що на обстріли позицій українських військових ЗСУ відповідатимуть жорстко і відповідно до ситуації.

Президент України заявив, що артилерійські обстріли бойовиків поблизу Новолуганського у Донецькій області свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

-Жахливе порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління і контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами , – говорить він.

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Зеленський впевнений, що обстріли бійців ЗСУ – очевидна спроба зірвати процес переговорів про припинення вогню.

-Хто б не віддав наказ – Збройні сили України будуть відповідати жорстко і відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною, – заявив президент України.

Також він висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українських військовослужбовців, які зазнали атаки.

Нагадаємо, що ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил загострилася. Внаслідок атаки загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Ще вісім зазнали поранень різного ступеня важкості.