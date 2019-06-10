Володимир Зеленський вважає, що усіх чинних глав обласних державних адміністрацій потрібно замінити.
Володимир Зеленський вважає, що усіх чинних глав обласних державних адміністрацій потрібно звільнити, а на їхні місця призначити нових чиновників.
– Позиція президента полягає у тому, що всі голови ОДА повинні бути звільнені, – заявила прес-секретар президента Юлія Мендель.
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5 червня проекти розпоряджень глави держави про звільнення 13 голів ОДА були схвалені Кабінетом Міністрів України.
Як повідомлялося, Зеленський звільнив Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки у Рівненській області.
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