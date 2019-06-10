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Факти / Україна

Глави усіх ОДА повинні бути звільнені – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що усіх чинних глав обласних державних адміністрацій потрібно замінити.

Глави усіх ОДА повинні бути звільнені – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що усіх чинних глав обласних державних адміністрацій потрібно звільнити, а на їхні місця призначити нових чиновників.

– Позиція президента полягає у тому, що всі голови ОДА повинні бути звільнені, – заявила прес-секретар президента Юлія Мендель.

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5 червня проекти розпоряджень глави держави про звільнення 13 голів ОДА були схвалені Кабінетом Міністрів України.

Як повідомлялося, Зеленський звільнив Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки у Рівненській області.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Адміністрація Президента

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