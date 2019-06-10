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Факты / Украина

Главы всех ОГА должны быть уволены – Зеленский

Владимир Зеленский считает, что всех действующих глав областных государственных администраций нужно заменить.

Главы всех ОГА должны быть уволены – Зеленский

Владимир Зеленский считает, что всех действующих глав областных государственных администраций нужно уволить, а на их места назначить новых чиновников.

– Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены, – заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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5 июня проекты распоряжений главы государства об увольнении 13 глав ОГА были одобрены Кабинетом Министров Украины.

Как сообщалось, Зеленский уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Администрация Президента

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