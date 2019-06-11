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Факти / Україна

МВС РФ припинило кримінальну справу Івана Голунова

Проти журналіста Івана Голунова припинено кримінальну справу.

МВС РФ припинило кримінальну справу Івана Голунова

МВС Росії припинило кримінальну справу проти журналіста Медузи Івана Голунова. Його повинні звільнити 11 червня.

Читайте: Переламані ребра і струс мозку – лікар про стан журналіста Голунова

Справу припинили через брак доказів.

Нагадаємо, що 6 червня у Москві (Росія) співробітниками карного розшуку РФ був затриманий Іван Голунов. Йому пред’явили звинувачення у збуті наркотиків у великих розмірах.

9 червня Нікулінський районний суд Москви відправив Голунова під домашній арешт на два місяці.

 

Джерело: Дождь

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