Журналістка Юлія Мендель стала новим прес-секретарем президента Зеленського. Хто вона і чим займалася до цього – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Журналістка Юлія Мендель перемогла в конкурсі на посаду прес-секретаря президента Володимира Зеленського.

– Дуже дякую усім за вітання! Відповісти на таку кількість дзвінків просто не маю можливості. Бути обраною із 4 тис. кандидатів – це велике досягнення. Однак це ще і велика честь і відповідальність – бути прес-секретарем президента України, – зазначила Юлія Мендель.

Юлії Мендель 32 роки, вона родом з Херсона.

Вчилася у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Журналістка раніше працювала на телеканалах ICTV, Еспрессо-ТВ та Інтері. Писала для українського Forbes і американського Politico.

Кілька років співпрацює з The New York Times.

У 2015 році за програмою Міжнародного інституту преси вона та ще дев’ять журналістів з різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

У соціальних мережах Юлія Мендель активна – серед її друзів чимало відомих імен: політики, журналісти та громадські активісти.

Останнім часом працювала консультантом з комунікацій у Світовому банку.

Читайте: Екс-журналістка Фактів стала прес-секретарем Зеленського

Пости Мендель у Twitter зважені та майже безособові. Останнім часом вона, як і всі українські журналісти, багато писала про президентські вибори та їхніх головних учасників — Зеленського, Порошенка, Тимошенко.

У попередні роки Мендель закликала звільнити Надію Савченко з російського полону, писала про проблеми учасників АТО, публікувала селфі з відомими політиками та журналістами.

Нагадаємо, Леонід Кучма очолив делегацію України у Тристоронній контактній групі.

Фото: Юлія Мендель