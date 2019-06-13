МВФ для визначення перспектив співпраці з Україною чекає на завершення парламентських виборів в Україні.

За словами представника МВФ Джеррі Райса, Фонд продовжить переговори з Україною про подальшу співпрацю після завершення парламентських виборів.

Він також нагадав, що місія МВФ вже працювала в травні в Києві. Тоді у неї були початкові дискусії з президентом Володимиром Зеленським.

Чи буде можливим запуск нової 3-4-річної програми наприкінці цього року, стане відомо після проведення виборів до Верховної Ради.

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До слова, дійсна програма співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний близько $3,9 млрд. При цьому близько $1,4 млрд було надано відразу. Умовою отримання решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Раніше Факти ICTV писали про те, що нова програма МВФ може запрацювати наприкінці 2019 року.