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Факти / Україна

ДБР розслідує вбивство 5-річної дитини як умисне приховування злочину

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливого приховування злочину у справі про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

ДБР розслідує вбивство 5-річної дитини як умисне приховування злочину

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що вбивство 5-річного Кирила Тлявова  розслідується також за статтею 396 КК України Умисне приховування злочину.

– Є багато питань, на які потрібно відповісти в ході слідчих дій, а саме: чи було це зроблено навмисно, або працівники поліції не мали наміру навмисне приховати злочин, чи були причетні інші працівники поліції до нього, – сказав він.

Також він додав, що будуть проведені перевірки медиків та експертиза про надання ними кваліфікованої допомоги.

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Результати

Нагадаємо, 31 травня поліцейські поранили 5-річну дитину у Переяславі-Хмельницькому.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Джерело: УНН

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