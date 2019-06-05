ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливого приховування злочину у справі про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що вбивство 5-річного Кирила Тлявова розслідується також за статтею 396 КК України Умисне приховування злочину.
– Є багато питань, на які потрібно відповісти в ході слідчих дій, а саме: чи було це зроблено навмисно, або працівники поліції не мали наміру навмисне приховати злочин, чи були причетні інші працівники поліції до нього, – сказав він.
Також він додав, що будуть проведені перевірки медиків та експертиза про надання ними кваліфікованої допомоги.
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Нагадаємо, 31 травня поліцейські поранили 5-річну дитину у Переяславі-Хмельницькому.
3 червня хлопчик помер у лікарні.