Святослав Вакарчук назвав імена людей, які одними з перших зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії Голос.
Лідер партії Голос Святослав Вакарчук представив перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії політсили.
Одними з перших Голос підтримали:
- Сергій Фурса, інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів;
- Тарас Лукачук, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки;
- Петро Чернишов, екс-президент Київстару, засновник спільноти талановитих математиків Kontora.
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Вакарчук подякував донорам і заявив, що Голос має, що запропонувати їм у відповідь за підтримку:
– Це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати.
Нагадаємо, партія Голос виключила зі свого списку двох кандидатів-мажоритарників.
Джерело: Голос