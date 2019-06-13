Святослав Вакарчук назвав імена людей, які одними з перших зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії Голос.

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук представив перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії політсили.

Одними з перших Голос підтримали:

Сергій Фурса, інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів;

Тарас Лукачук, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки;

Петро Чернишов, екс-президент Київстару, засновник спільноти талановитих математиків Kontora.

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Вакарчук подякував донорам і заявив, що Голос має, що запропонувати їм у відповідь за підтримку:

– Це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати.

Нагадаємо, партія Голос виключила зі свого списку двох кандидатів-мажоритарників.

Джерело: Голос