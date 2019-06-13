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Факти / Україна / Політика

Вакарчук назвав імена трьох донорів Голосу

Святослав Вакарчук назвав імена людей, які одними з перших зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії партії Голос.

Вакарчук назвав імена трьох донорів Голосу

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук представив перших донорів, які зробили внески на фінансування передвиборчої кампанії політсили.

Одними з перших Голос підтримали:

  • Сергій Фурса, інвестиційний банкір, спеціаліст Dragon Capital з продажу боргових цінних паперів;
  • Тарас Лукачук, регіональний президент Jacobs Douwe Egberts у країнах Східної Європи, Близького Сходу та країнах Африки;
  • Петро Чернишов, екс-президент Київстару, засновник спільноти талановитих математиків Kontora.

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Вакарчук подякував донорам і заявив, що Голос має, що запропонувати їм у відповідь за підтримку:

– Це наш список кандидатів до парламенту, який складається з наймолодших фахівців. За нами майбутнє і ми знаємо, як його будувати.

Нагадаємо, партія Голос виключила зі свого списку двох кандидатів-мажоритарників.

Джерело: Голос

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