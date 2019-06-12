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Факти / Україна / Політика

Почали переговори з Вакарчуком і Гриценком – Садовий про єдиних кандидатів

Садовий, Вакарчук і Гриценко обмінялись списками і скоро можуть висунути спільних кандидатів у депутати на мажоритарних округах.

Садовий

Лідер партії Самопоміч Андрій Садовий заявив, що почав переговори зі Святославом Вакарчуком та Анатолієм Гриценком щодо висунення єдиних кандидатів на мажоритарних округах.

– Ми обмінялись списками. Я думаю, що протягом двох тижнів ми спробуємо визначити єдиного кандидата на кожному окрузі від демократичних сил, – сказав він під час ефіру Свободи Слова на ICTV.

Окрім того, мер Львова додав, що перед новим парламентом стоїть складна задача – вирішення питань війни і миру, боротьби з корупцією та модернізації країни.

Нагадаємо, раніше Олег Тягнибок розповів про союзників у новому парламенті.

Джерело: Свобода слова

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