Садовий, Вакарчук і Гриценко обмінялись списками і скоро можуть висунути спільних кандидатів у депутати на мажоритарних округах.
Лідер партії Самопоміч Андрій Садовий заявив, що почав переговори зі Святославом Вакарчуком та Анатолієм Гриценком щодо висунення єдиних кандидатів на мажоритарних округах.
– Ми обмінялись списками. Я думаю, що протягом двох тижнів ми спробуємо визначити єдиного кандидата на кожному окрузі від демократичних сил, – сказав він під час ефіру Свободи Слова на ICTV.
Окрім того, мер Львова додав, що перед новим парламентом стоїть складна задача – вирішення питань війни і миру, боротьби з корупцією та модернізації країни.
Нагадаємо, раніше Олег Тягнибок розповів про союзників у новому парламенті.
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