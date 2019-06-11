У Верховній Раді зареєстрували проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.

Проект постанови № 10381 президента Володимира Зеленського, який пропонує звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, зареєстрували у Верховній Раді.

Призначити міністром закордонних справ пропонують Вадима Пристайка.

Відповідний проект постанови № 10382 також зареєстрований у ВР.

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Наразі на сайті Верховної Ради немає тексту зазначених постанов.

До слова, заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка заявив, що глава держави вносить до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.