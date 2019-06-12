Президент Володимир Зеленський призначив екс-міністра економіки Айвараса Абромавічуса членом наглядової ради Укроборонпрому.
Указ президента № 402/2019 про призначення екс-міністра економіки Айвараса Абромавічуса до наглядової ради Укроборонпрому опублікували на сайті глави держави.
– Призначити Абромавічуса Айвараса членом наглядової ради державного концерну Укроборонпром, – йдеться у тексті указу.
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Також з наглядової ради виключаються Ярослава Скалько та Ігор Черкаський. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з закінченням терміну дії їх повноважень.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
До слова, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив 12 тимчасових голів ОДА.