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Факты / Украина / Общество

Результаты ВНО: где смотреть правильные ответы

На информационных страницах участников в пятницу, 14 июня, разместили результаты ВНО по украинскому языку, литературе, математике и физике.

Результаты ВНО: где смотреть правильные ответы

Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов.

Абитуриентам могут загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам.

Читайте: Как подать апелляцию на ВНО 2019

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата, участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

К слову, Украинский центр оценивания качества образования опубликовал график проведения дополнительной сессии ВНО, которая будет проходить с 26 июня по 11 июля.

Источник: УЦОЯО

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