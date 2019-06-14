PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Затоплені вулиці і повалені білборди: під Дніпром вирувала негода

У Дніпропетровській області вирувала негода, у Новомосковську проливні дощі затопили вулиці.

Затоплені вулиці і повалені білборди: під Дніпром вирувала негода

У Новомосковську 13 червня сильний вітер валив дерева і рекламні конструкції. Деякі вулиці у місті сильно затопило. У деяких місцях глибина величезних калюж доходить до 15 сантиметрів.

Особливо від зливи постраждала вулиця біля мерії.

Читайте: Що робити, якщо на машину впало дерево

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Затоплені вулиці і повалені білборди: під Дніпром вирувала негода / 5 фотографий

До речі, на українців чекають довгі вихідні, які порадують деякі регіони довгоочікуваним ослабленням спеки та дощами.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вкрали півмільйона: на Дніпропетровщині знову підірвали банкомат
Стихійне літо 2019. Смертельна блискавка в Україні і чого чекати далі
Негода в Україні: у трьох областях підтоплені сотні будинків та зруйновані переїзди
Затоплені будинки та переповнені ставки: наслідки негоди на Вінничині
Підпалили матраци: у колонії Дніпропетровської області стався бунт
У Дніпропетровській області підліток вистрілив у голову 8-річному братові
Смертельний буревій на Kozak Fest 2019: відео з епіцентру лиха
Дуже страшно, всі тікали: очевидці про смертельний ураган на Kozak Fest 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка