Які партії братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Факти ICTV підготували список партій на парламентських виборах 2019.

На вибори до парламенту 2019 партії почали реєструватися після старту виборчої кампанії в Україні.

До Верховної Ради спробують пройти як старожили, на кшталт Європейської солідарності та Батьківщини, так і новостворені партії, такі як Голос і Демократична сокира.

Список партій на вибори до Верховної Ради 2019:

Слуга народу

Лідер партії – Дмитро Разумков.

Партія президента України Володимира Зеленського. Спочатку після реєстрації у 2017 році політсила називалася Партія рішучіх змін, але пізніше назву змінили на Слуга народу, яку запозичили у гумористичного серіалу.

Партія опублікувала повний список із 201 кандидата у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради.

До речі, у партії Слуга народу заявили, що не збираються об’єднуватися зі старими політичними силами.

Опозиційна платформа – За життя

Лідер партії – Юрій Бойко.

Політсилу було засновано у 1999 році під назвою Всеукраїнське об’єднання Центр.

У листопаді 2018 року голова Опозиційного блоку Юрій Бойко і лідер партії За життя Вадим Рабинович підписали угоду про співпрацю на виборах 2019.

На з’їзді 6 червня партія оприлюднили список кандидатів, які підуть на дострокові парламентські вибори.

Читайте: Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду

Партія Європейська cолідарність

Лідер партії – Петро Порошенко.

До 24 травня 2019 року політсила носила назву партія Блок Петра Порошенка Солідарність. Її заснував у 2000 році Петро Порошенко.

На минулих виборах до Ради після об’єднання з партією Віталія Кличка БПП отримав 136 місць (друге місце).

Політсила була у коаліції Європейська Україна у парламенті VIII скликання.

Список партії Європейська солідарність на виборах до Верховної Ради очолить Петро Порошенко. Також відомі імена перших 50 осіб у списку.

Батьківщина

Лідер партії – Юлія Тимошенко.

Народилася партія у 1999 році, а з 2002-го її члени вже були представлені у парламенті.

На минулих виборах до Ради Батьківщина фінішувала з результатом у 5,68% голосів виборців. Тоді політсила вирішила зробити першим номером Надію Савченко, яка на той момент була у статусі політв’язня і утримувалася у російській в’язниці (у 2016 році Савченко виключили з фракції). Тимошенко була другим номером у партійному списку.

Цього року перед виборами Батьківщина об’єднала зусилля з партією Сергія Тарути Основа.

Всеукраїнське об’єднання Батьківщина оприлюднило список із 50 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Голос

Лідер партії – Святослав Вакарчук.

Нову партію було створено музикантом Святославом Вакарчуком 16 травня 2019 року.

Лідер партії пообіцяв, що Голос не братиме грошей у олігархів, а фінансувати політсилу буде прозорий бізнес і прості українці.

8 червня партія Голос представила свою першу десятку, а 14 червня офіційно подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у виборах до Верховної Ради.

Радикальна партія

Лідер партії – Олег Ляшко.

На з’їзді Радикальної партії 10 червня її лідер Олег Ляшко представив 41 кандидата партійного списку.

У першій п’ятірці, окрім самого Ляшка, голова комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, нардеп Андрій Лозовий, заступник голови Чернівецької обласної ради Інга Маковецька та нардеп від фракції Народний фронт Іван Савка.

Громадянська позиція

Лідер патії – Анатолій Гриценко.

Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко очолив партію Громадянська позиція. 10 червня партія оголосила першу п’ятірку списку.

Інші партії

Сила і честь;

Самопоміч;

Опозиційний блок;

Свобода;

Українська стратегія;

Аграрна партія України;

Довіряй справам;

Народний фронт;

УКРОП;

УДАР;

Демократична сокира.

Як відомо, вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Факти ICTV писали, що таке партійні списки та за яким принципом вони формуються.