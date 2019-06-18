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Факти / Україна

Кримінальна відповідальність за кнопкодавство – в АП підготували законопроекти

В Адміністрації президента підготували законопроекти, які вводять відповідальність за кнопкодавство і прогули народних депутатів.

Верховна Рада

Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Адміністрації президента підготували проект закону про кримінальну відповідальність за кнопкодавство.

Також підготовлено і законопроект про відповідальність за прогули засідань Верховної Ради народними депутатами.

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За словами Стефанчука, проекти законів знаходяться на фінальній стадії редагування.

Їх можуть внести до Верховної Ради вже цього тижня.

До слова, цього тижня президент Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради законопроект, який пропонує скасувати формулу Роттердам+.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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