Ціни на газ з червня знизяться. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV голова Нафтогазу Андрій Коболєв розповів про нові тарифи, переваги оновленої формули розрахунку та підготовку до зимового періоду.

Тарифи на газ для населення знизяться вже в червні.

Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни палива, яке Нафтогаз продає населенню та КП Теплокомуненерго. Тепер ціна залежатиме від чотирьох факторів:

середньої вартості імпортного газу;

ціни на Українській енергетичній біржі;

середньої ціни для промислових споживачів;

граничної ціни за постановою уряду.

За новим механізмом обиратимуть одну з них, а саме – найнижчу. Попередні дані свідчать: газ для українців подешевшає приблизно на 50 копійок за кубометр. Залежно від регіону він коштуватиме в межах 7,5 грн.

Голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв в інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Олексію Савіцькому пояснив, як тепер встановлюється ціна на газ, які переваги у нової системи, як зміняться тарифи на газ у червні та які виклики стоять перед Нафтогазом цього літа.

Далі – пряма мова.

Що передбачає нова формула, ухвалена постановою Кабміну

Навесні цього року НАК Нафтогаз зрозумів, що очікується зменшення цін на газ на європейському ринку, де ми є одним з найбільших імпортерів.

Ми запропонували уряду змінити підхід у формуванні цін на газ і перейти на ринкове ціноутворення.

Розуміючи, що це питання пов’язане з перемовинами з МВФ, наша команда їх провела і погодила такий підхід, тому що несправедливо залишати регульовану ціну, коли ринкова падає нижче.

Уряд зобов’язав нас через механізм ПСО вибрати найменше значення з чотирьох. Ми проаналізували значення всіх чотирьох показників – за даними Міністерства економіки, Української біржі, ціну попереднього місяця для промисловості НАК Нафтогаз та граничну ціну за постановою уряду. За новим механізмом ми повинні обрати найменшу.

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Найнижчою в цьому році було ціна, яка формувалась на Українській енергетичній біржі.

Що буде з ціною

Ціни за попередній місяць, згідно з постановою уряду, будуть відомі НАК Нафтогаз і всьому ринку тільки наприкінці цього місяця. Щоб зрозуміти, яка була середня ціна на біржі, необхідно, щоб біржа відторгувала кожен день попереднього місяця, і потім розрахувати середню ціну.

Відповідно, план НАК Нафтогаз доволі простий. В контрактах з посередниками, які продають газ населенню, ми закладемо формулу.

І на 20 число попереднього місяця, як того вимагають правила, ця ціна ще не буде відома.

Вона стане відома на перше число місяця поставки. Як тільки вона буде відома, НАК Нафтогаз її буде публікувати.

Нова ціна на газ

Нова ціна на газ на червень місяць буде остаточно відомою після того, як ми отримаємо третю цифру, яка досі не опублікована Міністерством економіки.

Наразі найменшою є цифра, що склалась на Українській енергетичній біржі. Я думаю, що саме ця цифра і залишиться індикативною для червня.

Максимальна ціна в Миколаївській області, де постачає газ Миколаївгаз. В порівнянні з попередньо ціною у 8 432 грн, вона зменшиться до 7 897 грн. В найдешевшому регіоні, Київському, ціна з 7 810 грн в травні зменшиться до 7 274 грн в червні.

Переваги нового ціноутворення

З точки зору кінцевого споживача, ми вважаємо, що новий механізм демонструє, в чому перевага відкритого ринку. Ціна реально змінюється паралельно з імпортним паритетом.

Вона дозволяє споживачеві отримувати чесну ціну.

Ми сподіваємося, в найближчий період часу уряд також погодиться розглянути нашу пропозицію щодо повної відміни регулювання ціни газу, що дозволить кінцевому споживачеві побачити нових постачальників.

Чи очікувати зростання цін на газ

Зростання ціни не передбачається. До кінця року є зафіксована максимальна ціна і вище вона піднятись не може.

Таке, теоретично, може відбутись в січні наступного року. Згідно з домовленостями між урядом і МФВ, з січня наступного року ціна навіть за регульованим механізмом ПСО повністю повинна відповідати ринковій. Там вже не буде жодного обмеження.

Потрібно збільшити імпорт газу

В НАК Нафтогаз ми розуміємо, що зараз є можливість для всіх споживачів скористатись низькою літною ціною. Для цього потрібно, щоб в нас як у державної компанії, яка формує ресурс для кінцевого споживача – таких категорій, як населення і тепловики, була здатність максимізувати імпорт газу в Україну цього літа.

Це нам потрібно для досягнення двох завдань. По-перше, утримання цін в зимовий період на більш-менш стабільному рівні, змішуючи літній ресурс, який зараз дуже дешевий, з тією ціною, яка буде взимку.

По-друге, забезпечити проходження наступної зими, зважаючи на очікуване повне переривання транзиту газу територією України з боку Російської Федерації.

Про фінансові можливості Нафтогазу

Важливо, щоб фінансові можливості НАК Нафтогаз Україна дозволяли нам це зробити.

В чому зараз наші головні проблеми? По-перше, група Нафтогаз має найменший кредитний портфель з моменту, коли я був призначений на цю посаду. Він був зменшений в рази. Минулого і цього року ми погасили остаточно великі гарантовані державою кредити.

На додаток до цього, уряд визначив, що в червні ми повинні виплатити дуже високі дивіденди.

90% – це рекордний рівень для будь-якої нафтогазової компанії, яка повинна інвестувати в розвиток, в постачання газу, отримати оборотний капітал.

Все це на фоні того, що через регулювання і через ті дизбаланси, які є на ринку природного газу, борги споживача перед НАК Нафтогаз Україна сягають мільярдів доларів.

Підготовка до зимового сезону

Наші можливості обмежені. Розуміючи цей факт, я звернувся до президента України з пропозицією провести нараду в форматі РНБО, на якій обговорити це питання.

Ця нарада відбулась приблизно два тижні тому. За її результатами ми очікуємо формалізацію цього рішення.

На ній обговорювалось, що уряд повинен скористатись тією можливістю, яка є в державному бюджеті України, і підтримати НАК Нафтогаз України державною гарантією для того, щоб ми змогли залучити на зовнішньому ринку достатній обсяг коштів.

В держбюджеті є можливість скористатися гарантією в розмірі 27 млрд грн.

Ми сподіваємось, що ця гарантія дозволить нам успішно підготуватись до наступного зимового періоду, що означає накопичити в підземному сховищі приблизно 20 млрд кубічних метрів газу.

Тоді навіть за повного відімкнення з боку Газпрому ми впевнено будемо дивитись в майбутнє і зможемо пройти зимовий період без обмежень.