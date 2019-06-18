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Факти / Україна

Донбас і Крим – це Україна: про що Зеленський планує говорити з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розповів, яке питання насамперед порушить під час зустрічі з головою РФ Володимиром Путіним.

Донбас і Крим – це Україна: про що Зеленський планує говорити з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час можливої ​​зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним насамперед порушить питання Донбасу і Криму.

– Почнемо з того, що Донбас і Крим – це Україна, – заявив Зеленський.

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Також він додав, що Крим скоро повернеться до складу України.

– Я дуже люблю Крим. Я бував там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України, – розповів Зеленський.

Нагадаємо, найближчим часом радники країн-членів Нормандського формату зустрінуться для підготовки переговорів.

Джерело: Bild

Фото: Адміністрація Президента

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