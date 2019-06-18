Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 червня прибув із Парижа до Берліна з першим офіційним візитом.

Програмою візиту Володимира Зеленського до ФРН 18 червня передбачена зустріч із президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле.

З канцлером Ангелою Меркель офіційна церемонія зустрічі з військовими почестями запланована на 12.30.

Після цього Зеленський і Меркель проведуть робочий обід.

Їхня спільна прес-конференція – о 13.45.

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Далі у програмі візиту – зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та німецькими політиками.

Завершиться поїздка Зеленського до Німеччини вечерею з керівництвом провідних німецьких компаній, які працюють в Україні.

Нагадаємо, Ангела Меркель може обговорити з Володимиром Зеленським Північний потік-2.