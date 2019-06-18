Президент України Володимир Зеленський очікує від канцлера Німеччини Ангели Меркель допомоги у відновленні територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський очікує від Ангели Меркель сприяння у боротьбі з агресією РФ, а також допомоги у поверненні українських територій.

– Канцлер Меркель має сильну особистість, безперечний авторитет і величезний досвід. Українці сподіваються, що Ангела Меркель, як потужний європейський і глобальний вплив, допоможе моїй країні протистояти викликам, з якими ми стикаємося, – розповів Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню.

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Також Зеленський додав, що Україні потрібна допомога в структурному реформуванні в енергетичному секторі, адже Північний потік 2 може нашкодити енергетичній безпеці України та Європи.

Нагадаємо, що 18 червня Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель. Факти ICTV публікували програму офіційного візиту президента України до Берліна.