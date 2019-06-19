Антон Геращенко спростував версію, що загибель Дмитра Тимчука є операцією спецслужб.

Загибель Дмитра Тимчука не є спецоперацією на кшталт тієї, яку було проведено Службою безпеки України з російським журналістом Аркадієм Бабченком у травні минулого року.

Таку версію спростував народний депутат від фракції Народний фронт Антон Геращенко.

– Це не випадок, коли видається загибель людини для того, щоб заплутати сліди для бандитів. На жаль. Це трагедія.

За його словами, правоохоронці мають провести низку експертиз, щоб визначити справжню причину смерті Дмитра Тимчука. Експерти вивчать, хто стріляв зі зброї та з якої позиції, деталізує Геращенко.

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Він також розповів, що нардепа знайшла мертвим його дружина у їхній квартирі на 25-му поверсі житлового будинку.

Як відомо, у травні 2018 року вбивство Аркадія Бабченка замовили російські спецслужби. СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.