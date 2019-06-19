Антон Геращенко опроверг версию, что гибель Дмитрия Тымчука является операцией спецслужб.

Гибель Дмитрия Тымчука не является спецоперацией вроде той, которая была проведена Службой безопасности Украины с российским журналистом Аркадием Бабченко в мае прошлого года.

Такую версию опроверг народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко.

– Это не случай, когда выдается гибель человека для того, чтобы запутать следы для бандитов. К сожалению. Это трагедия.

По его словам, правоохранители должны провести ряд экспертиз, чтобы определить истинную причину смерти Дмитрия Тымчука. Эксперты изучат, кто стрелял из оружия и с какой позиции, детализирует Геращенко.

Читайте: Вторжение РФ в Украину, гибридная война и РПЦ: резонансные расследования ИС Тымчука

Он также рассказал, что нардепа нашла мертвым его жена в их квартире на 25-м этаже жилого дома.

Как известно, в мае 2018 года убийство Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы. СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.