PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Геращенко: К сожалению, гибель Тымчука – не спецоперация

Антон Геращенко опроверг версию, что гибель Дмитрия Тымчука является операцией спецслужб.

Геращенко: К сожалению, гибель Тымчука – не спецоперация

Гибель Дмитрия Тымчука не является спецоперацией вроде той, которая была проведена Службой безопасности Украины с российским журналистом Аркадием Бабченко в мае прошлого года.

Такую версию опроверг народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко.

– Это не случай, когда выдается гибель человека для того, чтобы запутать следы для бандитов. К сожалению. Это трагедия.

По его словам, правоохранители должны провести ряд экспертиз, чтобы определить истинную причину смерти Дмитрия Тымчука. Эксперты изучат, кто стрелял из оружия и с какой позиции, детализирует Геращенко.

Читайте: Вторжение РФ в Украину, гибридная война и РПЦ: резонансные расследования ИС Тымчука

Он также рассказал, что нардепа нашла мертвым его жена в их квартире на 25-м этаже жилого дома.

Как известно, в мае 2018 года убийство Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы. СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.

Источник: Укринформ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гибель Дмитрия Тымчука: все, что известно о смерти нардепа
Вторжение РФ в Украину, гибридная война и РПЦ: резонансные расследования ИС Тымчука
Полиция расследует гибель Тымчука как умышленное убийство
Президент соболезнует семье Дмитрия Тымчука
Гибель Дмитрия Тымчука: почему в этом деле стоит искать российский след
Гибель Дмитрия Тымчука: версии смерти депутата
Дмитрий Тымчук: биография и чем запомнился депутат
Семья Дмитрия Тымчука: что известно о близких депутата
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка