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Факти / Україна

Хочу знати правду, як це сталося: реакція мережі на смерть Тимчука

Користувачі мережі активно відреагували на раптову загибель депутата Дмитра Тимчука.

Хочу знати правду, як це сталося: реакція мережі на смерть Тимчука

Депутат від Народного Фронту і координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук загинув внаслідок вогнепального поранення.

Читайте: Дмитро Тимчук: біографія і чим запам’ятався депутат

У мережі багато хто почав коментувати смерть Дмитра Тимчука. Хто був особисто з ним знайомий і ті, хто лише знав про його діяльність зазначають, що це велика втрата для українського суспільства.

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Хочу знати правду, як це сталося: реакція мережі на смерть Тимчука / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV зібрали останні подробиці про загибель Дмитра Тимчука.

Фото: УНІАН

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