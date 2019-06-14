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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціну на газ для населення у червні знижено до 5,5 грн за кубометр

Нафтогаз у червні знизив ціну природного газу для населення на 7,3% – до 5553,89 грн за тисячу кубометрів.

газ

У червні 2019 року, відповідно до постанови Кабміну №485 від 5 червня, ціна газу для населення складе 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

Це вартість без урахування ПДВ, доставки та націнки постачальника.

ЧитайтеЦіну на газ для населення знизять – коли і на скільки

– Отже у червні ціна газу, за якою Нафтогаз продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн порівняно з травнем, – пояснили у Нафтогазі.

Водночас кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області у червні складе 7755,87 грн, в інших регіонах вона залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП.

Раніше стало відомо, що у червні газ подешевшає приблизно на 50 копійок за кубометр. Залежно від регіону, він буде коштувати в межах 7,5 грн.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Pexels

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