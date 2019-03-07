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Факти / Україна

У Києві показали найбільшу стародавню колекцію Кобзарів

Найбільшу стародавню колекцію Кобзарів в Київській області показали з нагоди Дня народження Тараса Шевченка.

У Києві показали найбільшу стародавню колекцію Кобзарів

Виставка на честь 205-річчя з Дня народження Тараса Шевченка пройшла в Державному архіві Київської області.

На ній були представлені стародавня колекція Кобзарів, унікальні листівки, книга із записом дати народження письменника та інші історичні документи, пов’язані з життям та творчістю Т.Шевченка.

Крім того, гостям презентували оригінал ревізької казки кріпаків поміщиків Енгельгардтів з посімейними списками сім’ї Т.Г.Шевченка, де вписаний двохрічний Тарас. Цей документ внесений до Державного реєстру національно-культурного надбання України.

Серед унікальних експонатів виставки – вишитий портрет Шевченка та рідкісне кольорове видання шевченківського календаря-щотижневика на 1964 рік з затопленого села Тарасовичі Вище-Дубечанського району.

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У Києві показали найбільшу стародавню колекцію Кобзарів / 4 фотографии

Частина документів на виставці розкриває сторінки історії переслідувань і заборон, націлених  розповсюдження кобзаревих творів та відомих діячів українського національного відродження.

Організаторами проекту є Київська обласна державна адміністрація, Державний архів Київської області, Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, Центральний державний історичний архів України, Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім.Пшеничного, Яготинський історичний музей, Вишгородський історико-культурний заповідник.

Ознайомитися з експонатами, виставленими в архіві, можна до 29 березня.

До слова, одним із медіапартнерів виставки є Fakty.ICTV.ua.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Вірменії відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.

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