Загинув Дмитро Тимчук. Верховна Рада України вшанувала його пам’ять хвилиною мовчання і закрила засідання.

Дмитро Тимчук загинув 19 червня. Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблого народного депутата Дмитра Тимчука.

– Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття родині, близьким і всім друзям Дмитра Борисовича. Вічна пам’ять і вічна слава, – сказав спікер Андрій Парубій.

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Разом з Парубієм у президії була перший віце-спікер Ірина Геращенко.

– Я не бачу можливості надалі продовжувати розгляд правок сьогодні. Ми продовжимо розгляд правок завтра о 10-ій ранку. Ранкове пленарне засідання оголошую закритим, – сказав він.

Нагадаємо, вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук.