Сьогодні експертна комісія визначила поріг склав/не склав для тестів ЗНО з фізики, математики та української мови.

Для тесту ЗНО 2019 з фізики поріг склав/не склав визначили на рівні 13 тестових балів.

Відомо, що тест з фізики не склали 3,2 тис. осіб, що дорівнює приблизно 15% від загальної кількості осіб, що брали участь у відповідному тестуванні.

Поріг для тесту ЗНО 2019 з української мови визначили на рівні 23 тестових балів. Адаптивний поріг для осіб, які мають мовні потреби, встановлений на рівні 14 тестових балів.

Тест з української мови і літератури не склали 53 613 осіб – це 16 % від загальної кількості учасників тестування.

Для тесту ЗНО 2019 з математики поріг дорівнюватиме 11 балам.

Тести з цього предмета не склали 155 319 абітурієнтів, або 18,17%.

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Усі учасники ЗНО, результат яких дорівнює або більше зазначених балів, можуть використовувати його під час вступу до вищих навчальних закладів.

Визначення порогу склав/не склав з іноземних мов та біології відбудеться 19 червня, а з географії, хімії та історії України – 21 червня.

До слова, Український центр оцінювання якості освіти опублікував графік проведення додаткової сесії ЗНО, яка проходитиме з 26 червня до 11 липня.

Джерело: Освіта.ua