Миколу Тарасова відвезли до Одеси, де йому оберуть запобіжний захід. Слідство не виключає, що сім’я хлопця знала про злочин. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

22-річного жителя Іванівки Одеської області Миколу Тарасова відвезли до Одеси. Його підозрюють у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко.

Під час допиту Тарасов зізнався, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув її, але нібито нічого з нею не робив. Потім він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.

В обласному центрі зловмиснику оберуть запобіжний захід. Якщо слідство доведе провину, то Тарасову загрожує довічне ув’язнення. Поліція повідомляє, що рідні впізнали тіло дитини, яку знайшли у вигрібній ямі.

Дівчинку знайшли тільки під час третього обшуку території, де жив підозрюваний – працівники поліції спочатку побачили біля паркану дитячі сандалі і вже потім знайшли тіло.

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Мати підозрюваного розповідала, що в день зникнення дитини Тарасов сходив у душ, пограв у комп’ютерні ігри, потім дивився фільм у навушниках. Сама жінка брала активну участь у пошуках дитини і до сих пір не вірить, що її син міг убити.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня. Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.