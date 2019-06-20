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Факты / Украина / Общество

Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко признал вину – ему грозит пожизненное

Николая Тарасова увезли в Одессу, где ему изберут меру пресечения. Следствие не исключает, что семья парня знала о преступлении. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко признал вину – ему грозит пожизненное

22-летнего жителя Ивановки Одесской области Николая Тарасова увезли в Одессу. Его подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Во время допроса Тарасов признался, что сначала душил девочку в коридоре, потом раздел ее, но якобы ничего с ней не делал. Затем он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

В областном центре злоумышленнику выберут меру пресечения. Если следствие докажет вину, то Тарасову грозит пожизненное заключение. Полиция сообщает, что родные узнали тело ребенка, которого нашли в выгребной яме.

Девочку нашли только во время третьего обыска территории, где жил подозреваемый – работники полиции сначала увидели возле забора детские сандалии и уже потом нашли тело.

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Мать подозреваемого рассказала, что в день исчезновения ребенка Тарасов сходил в душ, поиграл в компьютерные игры, потом смотрел фильм в наушниках. Сама женщина принимала активное участие в поисках ребенка и до сих пор не верит, что ее сын мог убить.

Напомним, подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня. Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

Источник: Думская

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