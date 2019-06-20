У мережі з’явилося фото Миколи Тарасова, якого підозрюють у вбивстві 11-річної дівчинки Дарини Лук’яненко.

Фото Миколи Тарасова, який зізнався у вбивстві 11-річної дівчинки Дарини Лук’яненко, опублікували активісти пошукової групи Маяк.

Волонтери організації Найкращі люди Одеси розповіли, що будинок, де жив Тарасов, обшукували ще в перші дні операції.

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19 червня сусіди вказали на те, що 22-річний Тарасов і раніше “задивлявся на дітей”.

Після цього був проведений повторний обшук і знайдено тіло зниклої Дар’ї Лук’яненко.

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Відзначається, що при останньому обшуку, біля паркану знайшли сандалі дівчинки.

Нагадаємо, перший заступник глави Поліції В’ячеслав Аброськін розповів, що підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня.

Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.